Литва передасть Україні шість радіолокаційних станцій Amber-1800

Уряд Литви придбає для Збройних сил України шість радіолокаційних станцій Amber-1800 з дальністю виявлення об’єктів до 400 кілометрів.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Мілітарний.

Пісторіус заявив, що Литва долучиться до німецької коаліції ППО, і готова надати 6 радарів Amber-1800 для посилення української протиповітряної оборони.

Однак, термінів доставки даного озброєння до України міністр оборони ФРН не озвучив.

Радари виробляє литовська компанія Altimus-tech (раніше LiTak-Tak), яку створили засновники українського науково-виробничого підприємства "Аеротехніка-МЛТ".

Amber-1800 — це наземна мобільна радіолокаційна станція УКХ-діапазону, що була розроблена компанією Altimus-tech. Вона призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю.Радіолокаційна станція складається з двох елементів:

автомобіль № 1 — апаратна кабіна з основним електронним обладнанням;

автомобіль № 2 — автомобільна платформа з системою вирівнювання, що несе антенно-щогловий вузол (АМА) і систему розгортання, антенно-фідерну систему, дві електростанції.