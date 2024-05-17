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Британія оголосила нові санкції проти компаній з Росії та Північної Кореї

Уряд Британії заморозив активи компанії Toplivo Bunkering Company та її директора Олексія Воротнікова.

Британія оголосила нові санкції проти компаній з Росії та Північної Кореї
Фото: rada.gov.ua

Уряд Великобританії оголосив нові санкції проти компаній Північної Кореї та Росії, які мають зв'язок із військовою програмою, пише Reuters.

Зокрема, уряд Сполученого Королівства заморозив активи Paekyangsan Shipping Co та Toplivo Bunkering Company, а також директора компанії росіянина Олексія Воротнікова.

Під санкції також потрапила російська група Vostochnaya Stevedore Limited Liability Company, яка раніше вже потрапила до "чорного списку" санкцій США.

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