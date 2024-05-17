Британія оголосила нові санкції проти компаній з Росії та Північної Кореї

Уряд Великобританії оголосив нові санкції проти компаній Північної Кореї та Росії, які мають зв'язок із військовою програмою, пише Reuters.
Зокрема, уряд Сполученого Королівства заморозив активи Paekyangsan Shipping Co та Toplivo Bunkering Company, а також директора компанії росіянина Олексія Воротнікова.
Під санкції також потрапила російська група Vostochnaya Stevedore Limited Liability Company, яка раніше вже потрапила до "чорного списку" санкцій США.
- США запровадили санкції щодо двох громадян РФ і трьох російських фірм за сприяння постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю. У перелік потрапили Рафаель Газарян, Олексій Буднєв, фірми Trans Kapital, Rafort і "Технологія".