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У Європі одностатеві шлюби вже легалізували 22 країни

Парламент мікродержави Ліхтенштейн майже одностайно підтримав нововведення.

У Європі одностатеві шлюби вже легалізували 22 країни
Парламент європейської мікродержави Ліхтенштейн
Фото: EPA/UPG

Вчора парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши 22-ю країною Європи, яка це зробила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Liechtensteiner Vaterland.

Законодавці німецькомовної мікродержави майже одноголосно проголосували за норму ‒ 24 із 25 депутатів підтримали нововведення.

Даніель Сегер, прессекретар парламентської групи консервативної “Прогресивної громадянської партії Ліхтенштейну”, назвав ухвалення поправки до закону про шлюб “великим полегшенням”.

“Ми відчували тиск і очікування, що маємо стати останньою німецькомовною країною, яка запровадить шлюб для всіх”, ¬‒ сказав він. 

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Німеччина, Австрія та Швейцарія легалізували одностатеві шлюби у 2017, 2019 та 2022 роках відповідно.

Ліхтенштейн зробив законним зареєстроване партнерство для одностатевих пар у 2011 році, надавши їм низку з прав, які мають одружені гетеросексуальні пари. Маленька альпійська країна з населенням менше 40 000 людей провела свій перший прайд у 2022 році.

  • Торік у грудні Ватикан дозволив римо-католицьким священникам благословляти одностатеві пари. Благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів.
  • У березні перший одностатевий шлюб у Греції уклали під охороною поліції. У церемонії взяли участь двоє чоловіків із Австралії. 
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