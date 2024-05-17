У Європі одностатеві шлюби вже легалізували 22 країни

Вчора парламент Ліхтенштейну проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши 22-ю країною Європи, яка це зробила.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Liechtensteiner Vaterland.

Законодавці німецькомовної мікродержави майже одноголосно проголосували за норму ‒ 24 із 25 депутатів підтримали нововведення.

Даніель Сегер, прессекретар парламентської групи консервативної “Прогресивної громадянської партії Ліхтенштейну”, назвав ухвалення поправки до закону про шлюб “великим полегшенням”.

“Ми відчували тиск і очікування, що маємо стати останньою німецькомовною країною, яка запровадить шлюб для всіх”, ¬‒ сказав він.

Німеччина, Австрія та Швейцарія легалізували одностатеві шлюби у 2017, 2019 та 2022 роках відповідно.

Ліхтенштейн зробив законним зареєстроване партнерство для одностатевих пар у 2011 році, надавши їм низку з прав, які мають одружені гетеросексуальні пари. Маленька альпійська країна з населенням менше 40 000 людей провела свій перший прайд у 2022 році.