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У Франції поліція застрелила чоловіка, який хотів підпалити синагогу

Інцидент стався сьогодні під ранок. Зловмисник був озброєний.

У Франції поліція застрелила чоловіка, який хотів підпалити синагогу
Фото: Benhamou Hillel/Rouen

Французька поліція вбила озброєного чоловіка, який хотів підпалити синагогу в північно-західному місті Руан.

Про це пише BBC з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

Відомо, що поліцію викликали близько під ранок п’ятниці після того, як виявили, що з синагоги піднімався дим.

На місці події виявили чоловіка, який був озброєний ножем і залізним прутом. Він почав рухатися у бік поліції і правоохоронці застрелили його.

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Мер Руана Ніколя Майєр-Россіньйол заявив, що напад на синагогу вплинув не лише на єврейську громаду ‒ “постраждало все місто”.

Пожежники працюють на місці, щоб приборкати вогонь. Жертв, окрім озброєного чоловіка, немає.

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