У Франції поліція застрелила чоловіка, який хотів підпалити синагогу

Французька поліція вбила озброєного чоловіка, який хотів підпалити синагогу в північно-західному місті Руан.
Про це пише BBC з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.
Відомо, що поліцію викликали близько під ранок п’ятниці після того, як виявили, що з синагоги піднімався дим.
На місці події виявили чоловіка, який був озброєний ножем і залізним прутом. Він почав рухатися у бік поліції і правоохоронці застрелили його.
Мер Руана Ніколя Майєр-Россіньйол заявив, що напад на синагогу вплинув не лише на єврейську громаду ‒ “постраждало все місто”.
Пожежники працюють на місці, щоб приборкати вогонь. Жертв, окрім озброєного чоловіка, немає.
- Франція, як і решта Західної Європи, пережила сплеск антисемітизму після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, що призвело до поточної війни в Газі.
- Раніше цього тижня червоною фарбою вимастили меморіал у Парижі, присвячений 3900 чоловікам і жінкам, які допомагали рятувати євреїв під час нацистської окупації Франції під час Другої світової війни. Президент Еммануель Макрон заявив, що знищення стіни підриває пам'ять про героїв Франції та її жертв Голокосту.
- Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули ймовірні постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.