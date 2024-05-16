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Косово намагається переконати партнерів прийняти його до Ради Європи

Уряд Косова обіцяє до кінця травня подати законопроєкт, який хочуть бачити партнери.

Косово намагається переконати партнерів прийняти його до Ради Європи
Міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла-Шварц
Фото: EPA/UPG

Уряд Косова в останню хвилину намагається переконати європейських партнерів проголосувати за прийняття Косово до Ради Європи.

Про це повідомляє AP. 

Міністр закордонних справ Косово Доніка Гервалла-Шварц у листі до голови Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса повідомила, що уряд надішле до Конституційного суду Косово проєкт закону, у якому викладено пропозиції щодо муніципалітетів із сербською більшістю. 

Зараз уряд працює над законопроєктом і планує подати його до кінця травня.

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ЗМІ в Косово повідомляли, що голосування щодо членства країни не було включено до порядку денного тому, що Франція та Німеччина не були впевнені, що Косово зробило достатні кроки для створення так званої асоціації з муніципалітетами з сербською більшістю на півночі.

Косово побоюється, що така асоціація стане кроком до створення сербської міні-держави з широкою автономією, подібної до Республіки Сербської в Боснії.

Рішення щодо створення асоціації вперше було узгоджено в Брюсселі в 2013 році, це рішення схвалив парламент Косова. Згодом Конституційний суд Косова визнав його неконституційним, заявивши, що він не включає представників інших етнічних груп і може передбачати повноваження виконавчої влади.

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