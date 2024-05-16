Комітет міністрів Ради Європи не поставив на розгляд питання вступу Косова до організації

Наразі питання вступу відклали на невизначений час.

Комітет міністрів Ради Європи не розглядатиме питання вступу Косова до організації, передає "Європейська правда".

"Це питання (щодо участі Косова в організації) відсутнє у порядку денному Комітету міністрів", – зазначила пресслужба КМРЄ.

У результаті вступ Косова до Ради Європи відклали на невизначений час.