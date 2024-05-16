Комітет міністрів Ради Європи не поставив на розгляд питання вступу Косова до організації

Комітет міністрів Ради Європи не розглядатиме питання вступу Косова до організації, передає "Європейська правда".
"Це питання (щодо участі Косова в організації) відсутнє у порядку денному Комітету міністрів", – зазначила пресслужба КМРЄ.
У результаті вступ Косова до Ради Європи відклали на невизначений час.
- У квітні на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) абсолютна більшість депутатів підтримала вступ Косова до Ради Європи. Щоб країна стала членом організації, фінальне рішення мав ухвалити Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів.
- У березні в Парижі відбулось засідання Політичного комітету ПАРЄ. На засіданні комітет рекомендував запросити Косово до членства в організації.
- Натомість президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації.
- "Європейська правда" повідомила, що Сербія пролобіювала вимогу, яку Косово буде змушене виконати для вступу – це створення Асоціації сербських муніципалітетів. Натомість Приштина не готова до такого кроку.