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"Булгаргаз" судитиметься із російським "Газпромом", щоб відшкодувати 400 млн євро збитків

Спершу російській компанії дадуть час, аби вона добровільно врегулювала питання.

"Булгаргаз" судитиметься із російським "Газпромом", щоб відшкодувати 400 млн євро збитків
виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Володимир Малінов
Фото: скриншот відео

Нове керівництво "Булгаргазу" подасть до суду на російський "Газпром" про відшкодування збитків на 400 мільйонів євро, повідомляє Nova.bg.

Як зазначив на брифінгу виконувач обов'язків міністра енергетики Болгарії Володимир Малінов, у квітні 2022 року російська компанія припинила постачання природного газу болгарській компанії.

"Згідно зі застереженнями, які у нас є з "Газпромом", ми спочатку пред'явимо позов до компанії і дамо невеликий термін для добровільного врегулювання претензії. Якщо цього не станеться, ми подаємо позов до Арбітражного суду при Міжнародній промисловій палаті в Парижі", - сказав Малінов.

  • У 2022 році "Газпром" повністю призупинив постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з їхньою відмовою розраховуватися рублями.
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