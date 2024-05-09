“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії.

Сьогоднішній удар безпілотників по нафтопереробному заводу в Башкирії був спецоперацією СБУ, повідомляють джерела LB.ua.

“У Росії продовжується “вибухове” 9 травня. Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти”, – повідомили джерела.

За даними джерел, це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Джерела повідомили, що тепер російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу.