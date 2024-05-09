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Удар по НПЗ в Башкирії був спецоперацією СБУ і встановив рекорд дальності у 1500 км, – джерела

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. 

Удар по НПЗ в Башкирії був спецоперацією СБУ і встановив рекорд дальності у 1500 км, – джерела
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сьогоднішній удар безпілотників по нафтопереробному заводу в Башкирії був спецоперацією СБУ, повідомляють джерела LB.ua. 

“У Росії продовжується “вибухове” 9 травня. Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти”, – повідомили джерела. 

За даними джерел, це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. 

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів. 

Джерела повідомили, що тепер російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу.

  • Протягом попередніх місяців в Росії часто вибухали НПЗ – після ударів безпілотниками. В ГУР і СБУ наголошували, що російські нафтові заводи постачають пальне окупантам і загалом підтримують економіку країни-агресора.
  • Одна з нещодавніх атак відбулася в квітні, коли дрони СБУ вдарили по аеродрому і двох російських НПЗ в Краснодарському краї. За даними Bloomberg, на тлі атак у квітні переробка на російських нафтопереробних заводах у середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
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