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Дві ГЕС виведено з експлуатації через обстріли росіян

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала пошкоджень.

Дві ГЕС виведено з експлуатації через обстріли росіян
ГЕС, пошкодження
Фото: Укргідроенерго

Учора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Тому наразі дві ГЕС виведено з експлуатації.

Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - йдеться в повідомленні.

Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

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