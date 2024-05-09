Дві ГЕС виведено з експлуатації через обстріли росіян

Учора, 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Тому наразі дві ГЕС виведено з експлуатації.
Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго.
"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - йдеться в повідомленні.
Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.
- 22 березня унаслідок масованого ракетного обстрілу була пошкоджена ДніпроГЕС. Згодом у Міндовкілля повідомили, що екологічна ситуація стабілізувалася. Відомство повідомило, що розмір збитків від російської атаки сягнув понад 140 млн грн.
- Через підрив Каховського гідровузла збитки сягнули 2,5 млрд євро, а загальні збитки від російських атак - понад 3 мільярди євро.