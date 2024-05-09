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Стефанчук і Мецола відвідали одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ та місця "прильотів" у Києві

Президентка Європарламенту пообіцяла оперативно провести необхідні переговори для заміни зруйнованих енергетичних центрів України.

Стефанчук і Мецола відвідали одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ та місця "прильотів" у Києві
Роберта Мецола у ВРУ
Фото: Анна Стешенко

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Європейського парламенту Роберта Мецола разом відвідали одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ та місця "прильотів" у Києві

Про це Стефанчук розповів в коментарі LB.ua під час Другого Міжнародного Саміту міст і регіонів.

"З самого ранку ми відвідали одну з ТЕЦ, яка була зруйнована Російською Федерацією. Після цього заїхали та показали місця по Києву, де були прильоти від уламків російського «Циркону». Дуже важливо, що в день Європи президентка Європейського парламенту, підтримуючи завжди з першого дня повномасштабного вторгнення Україну, продемонструвала свою єдність і солідарність. Та сьогодні знаходиться тут з офіційним візитом", - зазначив спікер.

За його словами, європейські партнери підтримають Україну у відбудові цієї ТЕЦ та для посилення енергетичної безпеки через постійну загрозу атак агресора на об’єкти інфраструктури.

"Важливо, що вона (Ред.: Роберта Мацола) ставилася до всього цього детально. Піднімала питання допомоги України, яку може надати Європейський парламент та його країни-члени… Безперечно, така допомога буде. Наприклад, «Генератор Надії» від пані Мецоли якраз передбачає таку підтримку України, аби країна нормально пережила попередню зиму. Та щоб ми готувалися до наступної зими. Крім цього, ми проговорили дуже багато питань щодо можливості заміни зруйнованих частин українських енергетичних і інфраструктурних об'єктів", - сказав голова парламенту.

Мецола також пообіцяла, що зробить все можливе, аби "провести всі необхідні домовленості з країнами Європейського Союзу про оперативну заміну зруйнованих енергетичних центрів України".

Як повідомлялося, сьогодні, в День Європи Мецола приїхала в Україну з візитом.

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