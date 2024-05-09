Головне за ніч та ранок четверга, 9 травня: майже 150 боєзіткнень, 1300 ліквідованих окупантів, відставка двох міністрів

Нічна повітряна атака, 146 бойових зіткнень, понад 70 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема йдеться про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Рада також звільнила міністра агрополітики Миколу Сольського.

Раніше LB.ua повідомило, що Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні має розглянути звільнення двох урядовців – міністра агрополітики Миколи Сольського, який є підозрюваним у справі про розкрадання землі, та віцепрем'єра Олександра Кубракова, чиє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розділять на два різні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 146 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА.

Усі дрони було збито в межах Одеської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1300 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 478 730 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Пропагандистські ЗМІ, зокрема ТАСС, повідомляли про атаку українських безпілотників на нафтобазу у селі Юрівка біля Анапи Краснодарського краю Росії.

У мережі публікували фото та відео, на яких видно, що після влучань на об'єкті розпочалася масштабна пожежа. Писали про пошкодження кількох резервуарів.

Окупанти заявили, що загоряння сталося внаслідок "падіння БпЛА на територію". Загалом в атаці нібито брали участь шість дронів, які "змогли подавити".

Водночас губернатор Бєлгородської області стверджує, що там поранені вісім осіб, пошкоджені близько 19 багатоповерхівок і чотири приватні будинки та авто. Губернатор визнав прямі влучання.

Олімпійський вогонь вже у Франції. У середу 128-річний трьохщогловий вітрильник "Белем" завершив свою 12-денну мандрівку з Греції до порту Марселя, щоб привезти до країни-господарки Літніх Ігор один із символів Олімпіади.

Як пише BBC, близько 150 тисяч глядачів зібралися біля моря, щоб зустрічати вогонь. Серед них був і президент Франції Емманюель Макрон.

Естафета вогню, яка стартувала у Марселі, охопить не лише континентальну частину Франції, але й шість заморських територій. До Парижа вогонь прибуде в день відкриття Олімпіади, 26 липня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!