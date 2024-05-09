Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
AstraZeneca відкликає свої вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світу
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2024
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСвіт

У Марселі стартувала естафета Олімпійського вогню

До Франції полум'я з давньої Олімпії прибуло на борту старовинного корабля.

У Марселі стартувала естафета Олімпійського вогню
Вогонь прибув на борту старовинного вітрильника
Фото: EPA/UPG

Олімпійський вогонь вже у Франції. У середу 128-річний трьохщогловий вітрильник "Белем" завершив свою 12-денну мандрівку з Греції до порту Марселя, щоб привезти до країни-господарки Літніх Ігор один із символів Олімпіади.

Як пише BBC, близько 150 тисяч глядачів зібралися біля моря, щоб зустрічати вогонь. Серед них був і президент Франції Емманюель Макрон.

На землю факел із полум'ям виніс олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду. Він першим здійснив передачу естафети, віддавши вогонь переможцю Паралімпійських ігор 2016 року Нантенену Кейта. А честь запалити спеціально підготовану чашу дісталася реперу з Марселя зі сценічним ім'ям Жуль. 

Естафета вогню, яка стартувала у Марселі, охопить не лише континентальну частину Франції, але й шість заморських територій. До Парижа вогонь прибуде в день відкриття Олімпіади, 26 липня.

  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies