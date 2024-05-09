У Марселі стартувала естафета Олімпійського вогню

До Франції полум'я з давньої Олімпії прибуло на борту старовинного корабля.

Олімпійський вогонь вже у Франції. У середу 128-річний трьохщогловий вітрильник "Белем" завершив свою 12-денну мандрівку з Греції до порту Марселя, щоб привезти до країни-господарки Літніх Ігор один із символів Олімпіади.

Як пише BBC, близько 150 тисяч глядачів зібралися біля моря, щоб зустрічати вогонь. Серед них був і президент Франції Емманюель Макрон.

На землю факел із полум'ям виніс олімпійський чемпіон з плавання Флоран Маноду. Він першим здійснив передачу естафети, віддавши вогонь переможцю Паралімпійських ігор 2016 року Нантенену Кейта. А честь запалити спеціально підготовану чашу дісталася реперу з Марселя зі сценічним ім'ям Жуль.

Естафета вогню, яка стартувала у Марселі, охопить не лише континентальну частину Франції, але й шість заморських територій. До Парижа вогонь прибуде в день відкриття Олімпіади, 26 липня.