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Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ, — МЗС країни

Країна також не бере участі у спільних віййськових навчаннях.

Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ, — МЗС країни
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2024 році. 

Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, пише Factor.am.

"Республіка Вірменія утримається від участі у фінансуванні Організації договору про колективну безпеку в 2024 році", — ідеться у повідомленні МЗС країни.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков вже заявляв, що Вірменія хоче утриматися від фінансування ОДКБ.

Як пише видання, Вірменія де-юре залишилася членом ОДКБ, однак країна не бере участі у спільних віййськових навчаннях. Також, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що "де-факто країна заморозила своє членство в ОДКБ".

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