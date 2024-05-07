Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
ГоловнаСвіт

Вірменія може заблокувати російські державні телеканали

Вірменія просить про поважне ставлення до себе та своїх інтересів.

Вірменія може заблокувати російські державні телеканали
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Враховуючи дружні відносини з Росією, Вірменія готова сім разів просити і вимагати поваги до себе, і лише потім відключити російські державні телеканали.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

При цьому Пашинян запевнив, що такий підхід стосується будь-якої країни. 

“Ми вже попросили сім + один раз і, здається, вже попросили 5 разів. Ще двічі вимагатимемо, якщо не вийде, то давайте зафіксуємо, яким буде наступний крок”, – додав Пашинян.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він зазначив, що очікує, аби на цих ефірах була виявлена повага до громадян Вірменії та державного порядку Вірменії. 

“Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого розмовляють із таким самим лексиконом або навіть на рівні 5% від цього про затверджений державний лад, уряд і державу. Такого не може бути, це виключено. Ми просимо про поважне ставлення до Вірменії та її інтересів”, – підсумував Пашинян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies