Вірменія може заблокувати російські державні телеканали

Враховуючи дружні відносини з Росією, Вірменія готова сім разів просити і вимагати поваги до себе, і лише потім відключити російські державні телеканали.
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.
При цьому Пашинян запевнив, що такий підхід стосується будь-якої країни.
“Ми вже попросили сім + один раз і, здається, вже попросили 5 разів. Ще двічі вимагатимемо, якщо не вийде, то давайте зафіксуємо, яким буде наступний крок”, – додав Пашинян.
Він зазначив, що очікує, аби на цих ефірах була виявлена повага до громадян Вірменії та державного порядку Вірменії.
“Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого розмовляють із таким самим лексиконом або навіть на рівні 5% від цього про затверджений державний лад, уряд і державу. Такого не може бути, це виключено. Ми просимо про поважне ставлення до Вірменії та її інтересів”, – підсумував Пашинян.
-
Депутати Європарламенту прийняли резолюцію, в якій пропонується розглянути можливість членства Вірменії в Євросоюзі.
-
Вірменія "заморозила" участь в ОДКБ.
-
Країна зацікавлена у євроінтеграції на тлі бездіяльності ОДКБ і планує подати заявку на вступ до Євросоюзу.
-
Вірменія ратифікувала Римський статут і може заарештувати Путіна, якщо він прибуде до країни.
-
Пашинян пригрозив остаточним виходом Вірменії з ОДКБ.
-
Вірменські прикордонники замінять російських в аеропорту Єревана 1 серпня. Російські прикордонники будуть виведені з вірменського аеропорту.