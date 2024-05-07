Вірменія може заблокувати російські державні телеканали

Вірменія просить про поважне ставлення до себе та своїх інтересів.

Враховуючи дружні відносини з Росією, Вірменія готова сім разів просити і вимагати поваги до себе, і лише потім відключити російські державні телеканали.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

При цьому Пашинян запевнив, що такий підхід стосується будь-якої країни.

“Ми вже попросили сім + один раз і, здається, вже попросили 5 разів. Ще двічі вимагатимемо, якщо не вийде, то давайте зафіксуємо, яким буде наступний крок”, – додав Пашинян.

Він зазначив, що очікує, аби на цих ефірах була виявлена повага до громадян Вірменії та державного порядку Вірменії.

“Думаю, ми не хочемо чогось неймовірного. Не уявляю, щоб у Росії була можлива трансляція такого телеканалу, в ефірі якого розмовляють із таким самим лексиконом або навіть на рівні 5% від цього про затверджений державний лад, уряд і державу. Такого не може бути, це виключено. Ми просимо про поважне ставлення до Вірменії та її інтересів”, – підсумував Пашинян.