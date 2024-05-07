Туск закликав Євросоюз створити спільну систему ППО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз має направити на оборону щонайменше 100 мільярдів євро. Він також закликав створити спільну систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Багато грошей, витрачених добре і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - сказав польський прем’єр.

Туск закликав посилити збільшення витрат на обороноздатність. За його словами, найближчі роки регіону потрібно витратити на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників.

Політик також закликав ЄС створити спільну систему протиповітряної оборони та зміцнити зовнішній кордон.

Заяви Туска підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка теж виступала на економічній конференції у Катовіце. Вона заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої війська та підтримала заклик Туска щодо створення спільної системи ППО.