Уряд Тайваню судитиметься з прокитайською депутаткою через меморандум про допомогу Україні

МЗС Тайваню планує позиватися з депутаткою місцевого парламенту за розголошення секретних деталей меморандуму з чеською неурядовою організацією щодо допомоги Україні.

Про це пише тайванське інформаційне агентство CNA з посиланням на речника міністерства Джеффа Лю.

Хсу Чаосінь, яка представляє опозиційну прокитайську партію “Гоміндан”, заявила, що уряд може неправильно розпорядитися коштами, що передбачені меморандумом. Депутатка розкрила подробиці меморандуму у своєму дописі у соцмережі Facebook після того, як, за її словами, міністр закордонних справ Джозеф Ву не зміг по суті відповісти на її побоювання щодо виділення грошей.

Відповідно до конфіденційної частини угоди, підписаної у грудні минулого року, Тайвань погодився надати 10 мільйонів доларів США на відновлення медичного потенціалу України через організацію під назвою “Чеський інститут технологій охорони здоров’я” за умови, що 30-40% коштів використають для закупівлі медикаментів у Тайвані.

Хсу запитала, чи може Міністерство закордонних справ ефективно контролювати таку допомогу, що проходить через третю сторони, а також чи не отримають з цієї суми 3-4 мільйони доларів США певні компанії на основі політичного фаворитизму. Депутатка також звинуватила Міністерство закордонних справ у спробі “непрямого втручання” в чеську політику через голову інституту, який нібито є важливою фігурою у медичній сфері Чехії.

У відповідь Лю заявив, що, оскільки Тайвань не має офіційних дипломатичних відносин з Україною, острів співпрацює з сусідніми країнами, а також з українськими місцевими органами влади та неурядовими організаціями, щоб надавати гуманітарну допомогу Києву. “Такі домовленості з країнами Центральної та Східної Європи, які мають давні зв’язки з Україною, насправді є найбезпечнішим способом дати Україні допомогу”, ‒ підкреслив речник.

Окрім допомоги Україні, ці партнерства також зміцнюють зв’язки Тайваню з дружніми країнами регіону, створюючи взаємовигідну ситуацію, сказав Лю. Щодо цієї конкретної угоди, то чеська компанія є не приватною, а неурядовою організацією, яка співпрацює з кількома міністерствами чеського уряду.

Окрім того, МЗС оприлюднило частину тексту меморандуму у грудні, але тримало інші частини в таємниці через ризик “перешкод” чи “саботажу”, зокрема йдеться про небезпеку з боку Китаю. Однак законодавці мали у своєму розпорядженні повний текст документу, а тому називати його “таємною угодою” ‒ цілком безглуздо.