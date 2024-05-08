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На кордоні Естонії і РФ вивісять плакат із нагадуванням про злочини Путіна

У Нарві на 9 травня знову вивісять плакат "Путін – військовий злочинець".

На кордоні Естонії і РФ вивісять плакат із нагадуванням про злочини Путіна
Плакат на стіні Нарвського замку
Фото: ERR

Завтра, 9 травня, у місті Нарва на стіні місцевого замку вивісять плакат із написом "Путін – військовий злочинець". Таку акцію вже проводили минулоріч.

Про це йдеться у повідомленні ERR.

Зазначається, що акцію приурочать до Дня Європи. На стінах Нарвського замку вивісять  прапори Естонії, Європейського союзу та України.

Також там розмістять плакати з написами "Європа починається з нас" та "Путін - військовий злочинець", які мають нагадати росіянам про ті руйнування, яких завдає Україні російський терористичний режим.

"Наш посил простий: у Нарві проходить кордон між вільною Європою та терористичною Росією, де по один бік стоїть верховенство закону, демократія і свобода слова, а по інший - цензура, знищення людей і насильство. Хай живе Україна! Хай живе Естонія! Хай живе вільна Європа!" – зазначила міністр культури Хейді Пурга. 

Прапори та плакат "Європа починається з нас" залишаться на стінах Нарвського замку деякий час, а плакат "Путін - військовий злочинець" висітиме на стінах замку лише 9 травня.

Вперше плакат "Путін – військовий злочинець" був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію у місті, провисів там близько тижня.

  • В Естонії 9 травня заборонили демонстрацію російської символіки. Також заборонено демонструвати підтримку російської агресії.
  • Берлінська влада заборонила російські прапори під час заходів до 9 травня. Також було прийнято рішення заборонити військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославлення російської агресії, російські військові марші та пісні.
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