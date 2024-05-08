На кордоні Естонії і РФ вивісять плакат із нагадуванням про злочини Путіна

У Нарві на 9 травня знову вивісять плакат "Путін – військовий злочинець".

Завтра, 9 травня, у місті Нарва на стіні місцевого замку вивісять плакат із написом "Путін – військовий злочинець". Таку акцію вже проводили минулоріч.

Про це йдеться у повідомленні ERR.

Зазначається, що акцію приурочать до Дня Європи. На стінах Нарвського замку вивісять прапори Естонії, Європейського союзу та України.

Також там розмістять плакати з написами "Європа починається з нас" та "Путін - військовий злочинець", які мають нагадати росіянам про ті руйнування, яких завдає Україні російський терористичний режим.

"Наш посил простий: у Нарві проходить кордон між вільною Європою та терористичною Росією, де по один бік стоїть верховенство закону, демократія і свобода слова, а по інший - цензура, знищення людей і насильство. Хай живе Україна! Хай живе Естонія! Хай живе вільна Європа!" – зазначила міністр культури Хейді Пурга.

Прапори та плакат "Європа починається з нас" залишаться на стінах Нарвського замку деякий час, а плакат "Путін - військовий злочинець" висітиме на стінах замку лише 9 травня.

Вперше плакат "Путін – військовий злочинець" був вивішений на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію у місті, провисів там близько тижня.