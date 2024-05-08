Сі Цзінпін прибув до Сербії

Лідер Китаю Сі Цзінпін після Франції вирушив до другої зупинки свого європейського турне. У вівторок ввечері він прибув до Сербії.

Як пише Reuters, в аеропорту Сі зустрічав особисто президент країни Александар Вучич. Для гостя з Піднебесної влаштували прийом з військовими почестями та народними танцями.

Дата прибуття Сі до Сербії видалася символічною: 25 років тому саме 7 травня війська НАТО бомбардували Белград. Під час цієї атаки постраждали щонайменше 20 китайських громадян, за що перед країною довелося вибачатися тодішньому президенту США Біллу Клінтону.

Сі у своїй заяві згадав про ці події, стверджуючи, що "дружба Китаю та Сербії просякнута кров'ю, яку спільно проливали ці два народи".

Очікується, що під час зустрічі у середу китайський лідер та серський президент обговорять мультимільярдні інвестиції у балканську країну та нові торговельні угоди.