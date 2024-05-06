Фон дер Ляєн: сподіваємось, що Китай використає свій вплив на Росію, аби покласти край війні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні, яку вона веде проти України, а також і далі відіграватиме важливу роль у деескалації ядерних погроз Кремля.

Про це вона розповіла після зустрічі з президентами Франції Еммануелем Макроном і лідером Китаю Сі Цзіньпінем, передає "Інтерфакс-Україна".

"Першою темою, щодо якої ми обмінялися думками, була геополітична ситуація. Ми особливо обговорили Україну й конфлікти на Близькому Сході. Ми згодні з тим, що Європа і Китай мають спільні інтереси в мирі та безпеці, і ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб покласти край агресивній війні Росії проти України. Президент Сі відіграв важливу роль у деескалації безвідповідальних ядерних погроз Росії. І я впевнена, що президент Сі і далі робитиме це на тлі безперервних ядерних погроз з боку Росії", - розповіла фон дер Ляєн.

Крім того, лідери обговорили зобов'язання Китаю не постачати Росії "будь-яке смертоносне обладнання".

"Потрібні додаткові зусилля для скорочення поставок до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою, і з огляду на екзистенціальний характер загрози, яка походить від цієї війни і для України, і для Європи, це справді впливає на відносини ЄС і Китаю", - наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, це був "відкритий і чесний обмін думками та обговорення питань, щодо яких ми сходимося в поглядах, і щодо питань, де маємо розбіжності", темами обговорення були питання "від геополітики до зміни клімату та економічні відносини".

Як посідомлялося, лідер Китаю здійснює перше за п'ять років турне до Європи, в рамках якого він відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Сі в Європі: спочатку антагоністи, потім друзі".