Сі Цзіньпін прибув до Франції

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на китайське центральне телебачення CCTV.
Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом. Його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3— Sky News (@SkyNews) May 5, 2024
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У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.
- Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.
- Президент Франції Еммануель Макрон після свого обрання на посаду пообіцяв відвідувати Китай щороку. Держави хочуть досягти домовленостей щодо пом’якшення позитивного сальдо торгового балансу Китаю, все ще актуального питання інтелектуальних і технічних прав та взаємних кроків у сфері кліматичної політики. Також у порядку денному буде питання безпеки через підтримку Пекіном Москви у війні проти України.