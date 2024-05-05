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Сі Цзіньпін прибув до Франції

Лідер КНР розпочав турне країнами Європи.

Сі Цзіньпін прибув до Франції
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон у Пекіні (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на китайське центральне телебачення CCTV.

Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом. Його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.

  • Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.
  • Президент Франції Еммануель Макрон після свого обрання на посаду пообіцяв відвідувати Китай щороку. Держави хочуть досягти домовленостей щодо пом’якшення позитивного сальдо торгового балансу Китаю, все ще актуального питання інтелектуальних і технічних прав та взаємних кроків у сфері кліматичної політики. Також у порядку денному буде питання безпеки через підтримку Пекіном Москви у війні проти України.
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