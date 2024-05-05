Сі Цзіньпін прибув до Франції

Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон у Пекіні (архівне фото)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у неділю прибув до Франції, розпочавши кількаденне турне країнами Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на китайське центральне телебачення CCTV.

Згідно з повідомленням, Сі прибув до Парижа о 15:40 за місцевим часом. Його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DcxtDgd6Z3 — Sky News (@SkyNews) May 5, 2024

У заяві з нагоди прибуття китайський лідер сказав, що має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання.