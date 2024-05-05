У Берліні невідомий напав на чоловіка з прапором Ізраїлю

В одному з ресторанів Берліна невідомий напав на чоловіка з прапором Ізраїлю. Поліція Німеччини проводить розслідування.

Про це інформує Tagesschau.

За даними німецької поліції, 34-річний чоловік сидів у п'ятницю за столиком одного з ресторанів в районі Моабіт. На ньому був ізраїльський прапор.

Повз нього проїхав невідомий на електросамокаті, зупинився, сказав щось вороже про Ізраїль і вдарив 34-річного чоловіка кулаком в обличчя. Нападник втік, після нападу гаманець чоловіка зник.

Зараз поліція проводить розслідування.