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У Берліні невідомий напав на чоловіка з прапором Ізраїлю

Нападник побив та пограбував 34-річного чоловіка.

У Берліні невідомий напав на чоловіка з прапором Ізраїлю
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

В одному з ресторанів Берліна невідомий напав на чоловіка з прапором Ізраїлю. Поліція Німеччини проводить розслідування.

Про це інформує Tagesschau.

За даними німецької поліції, 34-річний чоловік сидів у п'ятницю за столиком одного з ресторанів в районі Моабіт. На ньому був ізраїльський прапор.

Повз нього проїхав невідомий на електросамокаті, зупинився, сказав щось вороже про Ізраїль і вдарив 34-річного чоловіка кулаком в обличчя. Нападник втік, після нападу гаманець чоловіка зник.

Зараз поліція проводить розслідування.

  • Раніше Анналена Бербок заявила, що ХАМАС хоче вбити "клин ненависті" у світову спільноту. У МЗС Німеччини вважають, що ісламісти хочуть посіяти антисемітизм у Європі.
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