​Китай міг би змусити Путіна закінчити війну, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак, висловив припущення, що Китай може змусити президента Росії Володимир Путіна її закінчити.
Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає RMF 24.
"Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - зазначив Сікорський.
Він додав, що найближчим часом війна в Україні, на його переконання, не завершиться.
"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", – пояснив Сікорський.
Він також додав, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні "навіть вища, ніж США", але Єросоюз міг би її збільшити.
- 26 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Китай перестати підтримувати Росію, якщо КНР хоче налагодити добрі стосунки з Заходом. Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою.
- Днями Путін заявив, що у травні поїде до Китаю, цей візит стане першою закордонною поїздкою за його новий президентський термін. Раніше він їздив до КНР в жовтні минулого року. Докладніше про це – в матеріалі LB.ua "Зустріч у Пекіні. Що загрожує Китаю та навіщо Сі знадобився Путін".