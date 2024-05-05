​Китай міг би змусити Путіна закінчити війну, - Сікорський

При цьому голова МЗС Польщі вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що війна в Україні не завершиться найближчим часом, однак, висловив припущення, що Китай може змусити президента Росії Володимир Путіна її закінчити.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає RMF 24.

"Китай міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - зазначив Сікорський.

Він додав, що найближчим часом війна в Україні, на його переконання, не завершиться.

"Немає браку потенційних посередників - Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", – пояснив Сікорський.

Він також додав, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні "навіть вища, ніж США", але Єросоюз міг би її збільшити.