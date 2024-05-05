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У Генштабі Польщі попередили про переміщення техніки на дорогах через навчання Defender-24

Передислокація військових колон триватиме з 4 по 6 травня.

У Генштабі Польщі попередили про переміщення техніки на дорогах через навчання Defender-24
Фото: Генштаб ЗС Польщі у "Х"

Генштаб Польщі попереджає про переміщення військової техніки на території Західнопоморського, Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств з 4 по 6 травня у зв’язку з військовими навчаннями Defender-24.

Про це Генштаб ЗС Польщі повідомив у мережі X.

"До уваги водіїв! Нагадуємо, що з 4 по 6 травня триває передислокація військових колон на території Західнопоморського, Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Тривають навчання Defender-24. Просимо бути особливо уважними на дорозі, особливо під час подорожей у вихідні дні", — ідеться у повідомленні.

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