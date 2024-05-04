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Ердоган пояснив, чому Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем

Глава держави запевняє, що Туреччина не прагне ворожнечі чи конфлікту з будь-якою країною регіону.

Ердоган пояснив, чому Туреччина припинила торговельні відносини з Ізраїлем
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: Анадолу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна припинила торговельні відносини з Ізраїлем, аби змусити адміністрацію Беньяміна Нетаньягу до припинення вогню, повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке інформаційне агентство IHA.

“Ми не прагнемо ворожнечі чи конфлікту з будь-якою країною нашого регіону. Ми не хочемо бачити в нашій географії конфліктів, крові та сліз. Як усі релігії, ми хочемо жити в достатку разом... Ми маємо лише одну мету, і це – змусити адміністрацію Нетаньягу, яка вийшла з-під контролю за безумовної військової та дипломатичної підтримки Заходу, до припинення вогню”, – сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, мета буде вважатися досягнутою, якщо буде оголошене припинення вогню і достатній кількості гуманітарної допомоги дозволять в’їхати в Газу.

На першому етапі Туреччина ввела експортні обмеження по 54 товарних групах, а від 2 травня припинила експортно-імпортні операції з Ізраїлем по всіх товарах.

Також Ердоган зазначив, що Туреччина посідає перше місце у світі з майже 50 тисячами тонн гуманітарної допомоги, надісланої до Гази.

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