Пік пропаганди: Кремль змусить всіх переглядати циркову виставу "інавгурації Путіна"

Російські окупанти зроблять примусовим для росіян перегляд так званої "інавгурації" Володимира Путіна.
Про це повідомляє Центр національного противу.
"Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій", — ідеться у повідомленні ЦНС.
У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією цього "божевільного дійства".
"Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", — додають у ЦНС.