Пік пропаганди: Кремль змусить всіх переглядати циркову виставу "інавгурації Путіна"

Перед 9 травня росіян змусять дивитися циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф".

Російські окупанти зроблять примусовим для росіян перегляд так званої "інавгурації" Володимира Путіна.

Про це повідомляє Центр національного противу.

"Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій", — ідеться у повідомленні ЦНС.

У школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією цього "божевільного дійства".

"Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення", — додають у ЦНС.