Новий пакет допомоги імовірно міститиме в собі систему ППО SAMP/T, ЗРК Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.

Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії планує оголосити новий пакет військової допомоги для України на тлі загострення ситуації навколо Часового Яру на Донеччині. До пакету допомоги увійдуть системи ППО SAMP/T, пише La Repubblica.

За інформацією італійського видання, про новий пакет військової допомоги Джорджія Мелоні оголосить під час саміту "Великої сімки" 13 червня в Аулії. La Repubblica зазначає, що до цього пакету увійдуть системи ППО SAMP/T, ЗРК Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.

Також, попри спротив "друга Путіна" Сальвіні, уряд Італії планує внести у перелік допомоги артилерійські боєприпаси.