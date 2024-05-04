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Італія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, — ЗМІ

Новий пакет допомоги імовірно міститиме в собі систему ППО SAMP/T, ЗРК Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.

Італія оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, — ЗМІ
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Брюсселі
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії планує оголосити новий пакет військової допомоги для України на тлі загострення ситуації навколо Часового Яру на Донеччині. До пакету допомоги увійдуть системи ППО SAMP/T, пише La Repubblica.

За інформацією італійського видання, про новий пакет військової допомоги Джорджія Мелоні оголосить під час саміту "Великої сімки" 13 червня в Аулії. La Repubblica зазначає, що до цього пакету увійдуть системи ППО SAMP/T, ЗРК Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.

Також, попри спротив "друга Путіна" Сальвіні, уряд Італії планує внести у перелік допомоги артилерійські боєприпаси.

  • Для повного захисту українського неба потрібно 25 систем Patriot.
  • Палата депутатів італійського парламенту у лютому схвалила рішення уряду, у якому йдеться про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Нашій державі надаватимуть зброю, транспортні засоби і обладнання.
  • У грудні минулого року Італія заявила про план стосовно ухвалення допомоги Україні. Тоді рішення прийняв уряд, і його ще мав затвердити парламент.
  • У листопаді Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
  • Також у листопаді минулогороку п’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
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