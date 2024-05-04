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Конгресмена-демократа та його дружину звинуватили у хабарництві

Родина отримала близько 600 тисяч доларів з Азербайджану та Мексики.

Конгресмена-демократа та його дружину звинуватили у хабарництві
Генрі Куеллар
Фото: EPA/UPG

Члену Палати представників США Генрі Куеллару та його дружині інкримінують хабарництво на суму у 600 тисяч доларів. В разі, якщо прокуратурі вдасться довести провину подружжя, їм загрожують десятки років ув'язнення.

За повідомленням BBC, законодавець з Техасу, обраний до Конгресу від Демократичної партії, отримував неправомірну вигоду від державної нафтової компанії з Азербайджану та одного із мексиканських банків. Гроші надходили як плата за фіктивні "консультаційні послуги", а посередником виступала компанія, яка належить дружині конгресмена.

За хабарі Куеллар мав лобіювати важливі для Азербайджану закони, а також забезпечувати ухвалення вигідних фінансових приписів для банку з Мексики: наприклад, зміни до законодавства щодо відмивання коштів. Отримані гроші подружжя витратило на виплату своїх боргів та придбання речей. 

Куеллари публічно заперечують свою провину. Попри звинувачення, конгресмен має намір продовжити кампанію щодо переобрання до Палати представників у листопаді цього року.

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