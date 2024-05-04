Трамп розмірковує над підвищенням вимог до союзників по НАТО

У разі обрання республіканець може наполягати на ще більшому фінансуванні сфери оборони.

Видання The Times із посиланням на свої джерела в оточенні експрезидента США Дональда Трампа стверджує, що республіканець розглядає варіант підвищення вимог до партнерів з НАТО щодо витрат на оборону.

Замість 2% ВВП, які закріплені у договорах Альянсу, Трамп хоче, щоб союзники передбачили у своїх державних бюджетах мінімум 3%. На цю думку його наштовхнула зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою у квітні.

Польський глава держави активно пропагує збільшення оборонних кошторисів. Він неодноразово публічно говорив про цю ідею і, як очікується, винесе питання на розгляд членів Альянсу під час цьогорічного саміту у Вашингтоні.

Серед 32 країн НАТО поріг у 3% ВВП на військові витрати нині перевищують лише 3. Окрім Сполучених Штатів та Польщі, такого показника досягла Греція.