Трамп розмірковує над підвищенням вимог до союзників по НАТО

Видання The Times із посиланням на свої джерела в оточенні експрезидента США Дональда Трампа стверджує, що республіканець розглядає варіант підвищення вимог до партнерів з НАТО щодо витрат на оборону.
Замість 2% ВВП, які закріплені у договорах Альянсу, Трамп хоче, щоб союзники передбачили у своїх державних бюджетах мінімум 3%. На цю думку його наштовхнула зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою у квітні.
Польський глава держави активно пропагує збільшення оборонних кошторисів. Він неодноразово публічно говорив про цю ідею і, як очікується, винесе питання на розгляд членів Альянсу під час цьогорічного саміту у Вашингтоні.
Серед 32 країн НАТО поріг у 3% ВВП на військові витрати нині перевищують лише 3. Окрім Сполучених Штатів та Польщі, такого показника досягла Греція.
- Питання фінансування оборони - одне з ключових у ставленні Дональда Трампа до НАТО. Цьогоріч він навіть заявив, що заохочував би Росію нападати на союзників, які не витрачають на свою безпеку 2% ВВП.
- ЗМІ пишуть, що в разі перемоги на виборах Трамп намагатиметься якомога скоріше завершити війну в Україні мирними перемовинами.