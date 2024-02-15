Трамп в разі перемоги на виборах вимагатиме якнайшвидше завершити війну перемовинами, - Bloomberg

Радники республіканського кандидата розробляють сценарії переконання як для України, так і для Росії.

Дональд Трамп в разі повернення до Білого дому прагнутиме якомога швидше завершити війну в Україні і обговорює з радниками способи "посадити Володимира Зеленського та Володимира Путіна за стіл перемовин". Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство стверджує, що команда Трампа розглядає два ключових питання початку потенційного другого президентського терміну: створення дворівневої системи НАТО та перемовини між Києвом та Москвою для завершення війни.

Республіканський кандидат серйозно налаштований позбавити країни НАТО, які не виконують вимогу про виділення 2% свого ВВП на оборонні цілі, захисту статті 5 Статуту Альянсу, яка говорить про колективне протистояння загрозам.

Що ж до Зеленського та Путіна, то важелем впливу штаб Трампа вважає американську військову допомогу. Загроза припинити фінансування, на їхню думку, схилить до компромісу українського президента, натомість попередження про можливе збільшення постачання зброї може вплинути на Кремль. Також радники озвучують можливість запровадження більш жорстких санкції щодо російського Центробанку, яке теж нібито має вивести Путіна на шлях перемовин.