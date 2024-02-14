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Петра Порошенка не випустили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Причиною стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо “ймовірної небезпеки” для Порошенка. 

Петра Порошенка не випустили на Мюнхенську конференцію з безпеки
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження Петра Порошенка за кордон, де він мав взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки та зустрітись з політиками у Польщі та Ізраїлі.

Про це повідомила пресслужба “Європейської солідарності”.

“Причиною нібито стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо “ймовірної небезпеки” для Петра Порошенка під час перебування у Європі”, - йдеться у повідомленні. 

Порошенко заявив, що у нього були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу.

15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі торговельних перевезень.

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Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.

А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.

Водночас, пресслужба Апарату Верховної Ради повідомила, що заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від Петра Порошенка, ані від міжнародних лідерів до парламенту не надходило.

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