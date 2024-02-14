Петра Порошенка не випустили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження Петра Порошенка за кордон, де він мав взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки та зустрітись з політиками у Польщі та Ізраїлі.
Про це повідомила пресслужба “Європейської солідарності”.
“Причиною нібито стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо “ймовірної небезпеки” для Петра Порошенка під час перебування у Європі”, - йдеться у повідомленні.
Порошенко заявив, що у нього були заплановані зустрічі з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу.
15 лютого у Варшаві Петро Порошенко мав заплановані зустрічі з Міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Головою Комітету із закордонних справ Сейму Павлом Ковалем та депутатами Сейму Польщі для обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці, в тому числі торговельних перевезень.
Крім того, 16-18 лютого Порошенко на запрошення організаторів мав брати участь у 60-й Мюнхенській безпековій конференції. Там був запланований виступ Петра Порошенка, а також двосторонні зустрічі з політичними лідерами держав-членів ЄС та представниками Республіканської партії США.
А 19-20 лютого у статусі члена Почесної Ради Міжнародного демократичного союзу Петро Порошенко планував відвідати Ізраїль. За словами Порошенка, там планувалась зустріч з премʼєром Ізраїлю Нетаньяху, також він мав обговорити закупівлю високотехнологічного обладнання для виробництва БпЛА та системи РЕБ, які до цього Ізраїлем не ліцензувались для поставки в Україну.
Водночас, пресслужба Апарату Верховної Ради повідомила, що заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від Петра Порошенка, ані від міжнародних лідерів до парламенту не надходило.
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1 грудня Порошенко повідомив, що його не випустили за кордон, попри підписане головою ВР відрядження.
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Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Порошенка не пропустили через скасування цього відрядження. А перший віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що це він видав таке розпорядження – на основі секретного листа, деталі його він розголошувати не може.
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Згодом СБУ повідомила, що попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України. Після цього з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту Порошенка.
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Пізніше в СБУ заявили, що Порошенко планував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном, якого Росія "планувала використати в своїх ІПСО". "Європейська солідарність" у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади "виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка", бо експрезидент мав відвідати лише Польщу і США.
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Потім Порошенко заявив, що в листопаді справді хотів зустрітися із лідерами країн ЄС, які скептично налаштовані відносно ідеї вступу України, але сказав, що в грудні таких зустрічей не планував. За словами нардепа, у відрядженні, в яке його не випустили, він мав перебувати лише в США та Польщі.
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Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що народний депутат України Петро Порошенко хотів за кордоном зустрітися із головою угорського уряду Віктором Орбаном.
- Голова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав рішення віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка незаконним та готує юридичні документи для порушення кримінальної справи.