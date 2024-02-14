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Україна та Франція провели черговий раунд переговорів щодо безпекових зобов'язань

На зустрічі співрозмовники обговорили всі структурні блоки та конкретні ключові положення угоди.

Україна та Франція провели черговий раунд переговорів щодо безпекових зобов'язань
Зустріч представників України та Франції щодо безпекових зобов'язань
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українська переговорна команда провела черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди із Францією.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Українську команду очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили всі структурні блоки та конкретні ключові положення угоди з метою її фіналізації.

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“Вдячні за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов’язань”, – сказав Ігор Жовква.

  • Зеленський і Макрон обговорили підготовку безпекових гарантій.

  • У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна. 

  • Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон

  • Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди. 

  • У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 

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