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Зеленський і Макрон обговорили підготовку безпекових гарантій

Під час телефонної розмови йшлося про оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди.

Зеленський і Макрон обговорили підготовку безпекових гарантій
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться на сайті президента.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою.

Йшлося про оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

“Президент України високо оцінив започаткування Францією та США “Коаліції артилерії”, у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем “Цезар” і снарядів до них””, − зазначено у повідомленні.

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Глави держав також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації "Групи семи" (G7).

За словами Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод “демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України”.

  • У січні стало відомо, що Франція готова підписати з Україною безпекову угоду. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на Володимира Путіна. 
  • Тоді ж безпекова угоду ж Києвом підписав Лондон
  • Сполучені Штати заявили про намір підписати цей документ, а Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання аналогічної угоди. 
  • У липні 2023 року "Група семи" підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО. На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами. 
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