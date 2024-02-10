Зеленський і Макрон обговорили підготовку безпекових гарантій

Під час телефонної розмови йшлося про оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться на сайті президента.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою.

Йшлося про оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

“Президент України високо оцінив започаткування Францією та США “Коаліції артилерії”, у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем “Цезар” і снарядів до них””, − зазначено у повідомленні.

Глави держав також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації "Групи семи" (G7).

За словами Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод “демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України”.