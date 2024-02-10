Завтра в Україні буде похмуро, температура підніметься до +12

На півдні та центрі без опадів, на решті території невеликий дощ.

На неділю, 11 лютого синоптики прогнозують Україні хмарність.

У південній частині та більшості центральних областей без істотних опадів України, на решті території невеликий дощ, повідомили у Гідрометцентрі.

Уночі у північних областях з мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг.

На більшій частині території вночі та вранці туман; у північних та східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-9° тепла, на сході та північному сході країни близько 0°; вдень у північних та східних областях 3-8° тепла, на решті території 7-12°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 11-16° тепла.