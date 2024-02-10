Головне за ніч та ранок суботи, 10 лютого: загиблі діти та дорослі в Харкові, 111 бойових зіткнень

Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти 7 та 4 років.

"Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані", — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих", — додав Синєгубов.

Станом на ранок 10 лютого було відомо про ще трьох поранених.

У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131". Безпілотники окупанти запускали з Балаклави та мису Чауда, що у Криму, а також з Курської області Росії.

Основними напрямками ударів були Одещина та Харківщина. В результаті бойової роботи знищено 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 111 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 73 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 980 російських окупантів. Загалом бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 складають близько 394 270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вранці окупанти вдарили по селу Велетенське Херсонського району. Поранення отримали двоє людей, одна людина загинула.

"Під удар потрапив житловий будинок, в якому проживала ціла родина. Батьки отримали поранення, їх донька загинула на місці. 52-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям", — ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Відомо, що у 77-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, контузію. У його 72-річної дружини — уламкові поранення.

Упродовж доби окупанти вбили на Херсонщині одну людину, ще п'ятеро травмовані. За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 353 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації.

Увечері 9 лютого Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення додаткової допомоги іноземним державам, зокрема Україні, пише The Hill. Сенат кілька разів голосуватиме у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів і двох незалежних сенаторів, щоб офіційно почати обговорення закону. Тепер законопроєкт буде ближчим до проходження верхньої палати.

За інформацією видання, сенатори проголосували за розгляд законопроєкту допомоги Україні, Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки на суму 95,3 мільярда доларів. Раніше він "вартував" 118 мільярдів доларів, проте у документ внесли правки, однією з яких було виключення питання фінансування безпеки кордонів США.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!