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Впродовж минулої доби ворог завдав 87 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області, – ОВА

Зруйновано житлові будинки.

Впродовж минулої доби ворог завдав 87 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області, – ОВА
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти РФ обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області з РСЗВ та здійснили 24 атаки безпілотниками.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Армія РФ завдала ударів із РСЗВ по Темирівці, Роботиному й Степногірську, вгатили 2 авіаснарядами по Роботиному, а також здійснили 24 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, П'ятихатках та Лобковому.

"По території Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Полтавки, Чарівного, Левадного, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 58 артударів", — додали в ОВА. 

Відомо про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

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