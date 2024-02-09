Росіяни атакують Харків “шахедами” (оновлено)

Ввечері 9 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів”, - написав Терехов.
Він уточнив, що окупанти атакують місто “шахедами”.
Під ударом росіян перебуває цивільна інфраструктура.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, де пошкоджена цивільна інфраструктура.
- У Харкові 7 лютого внаслідок ранкових ударів пошкоджено нежитлову інфраструктуру.
- Дві з п'яти випущених по Харкову ракет були вироблені в Північній Кореї.