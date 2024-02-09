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Росіяни атакують Харків “шахедами” (оновлено)

Під ударом росіян цивільна інфраструктура.

Росіяни атакують Харків “шахедами” (оновлено)
На Дніпропетровщині виявили цілий "шахед"
Фото: Національна поліція

Ввечері 9 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

“Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів”, - написав Терехов. 

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Він уточнив, що окупанти атакують місто “шахедами”.

Під ударом росіян перебуває цивільна інфраструктура.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, де пошкоджена цивільна інфраструктура. 

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