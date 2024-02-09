Кабмін ухвалив зміни в секторі оборони, які стосуються іноземців і медиків військових частин

Зокрема, іноземцям та особам без громадянства, а також членам їхніх родин, які проходять військову службу в Держспецтранспорту за контрактом, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого ухвалив рішення, які стосуються сектора оборони, зокрема, осіб без громадянства і медиків військових частин.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, іноземцям та особам без громадянства, а також членам їхніх родин, які на законних підставах проходять військову службу в Державній спеціальній службі транспорту за контрактом, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу.

Калмикова зазначила, що "тепер вони або члени їхніх родин отримуватимуть кошти як і решта військовослужбовців".

"Нагадаю, що ОГД виплачується у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності», – додала заступниця глави Міноборони.

Ще одним рішення уряд врегульовує надання допомоги медичними працівниками військових частин, військових закладів, установ, які беруть участь у бойових діях, здійснюють бойові завдання, без отримання ними ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

"Тепер у медичних ротах та медичних пунктах батальйонів на територіях, де ведуться бойові дії, буде достатньо лише подати відповідну декларацію про провадження господарської діяльності. Таким чином, медики звільняються від обов’язку довготривалого та складного оформлення ліцензії», – сказала Калмикова.