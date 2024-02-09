Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін ухвалив зміни в секторі оборони, які стосуються іноземців і медиків військових частин

Зокрема,  іноземцям та особам без громадянства, а також членам їхніх родин, які проходять військову службу в Держспецтранспорту за контрактом, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу.

Кабмін ухвалив зміни в секторі оборони, які стосуються іноземців і медиків військових частин
Засідання уряду України
Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого ухвалив рішення, які стосуються сектора оборони, зокрема, осіб без громадянства і медиків військових частин.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, іноземцям та особам без громадянства, а також членам їхніх родин, які на законних підставах проходять військову службу в Державній спеціальній службі транспорту за контрактом, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу.

Калмикова зазначила, що "тепер вони або члени їхніх родин отримуватимуть кошти як і решта військовослужбовців". 

"Нагадаю, що ОГД виплачується у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності», – додала заступниця глави Міноборони.

Ще одним рішення уряд врегульовує надання допомоги медичними працівниками військових частин, військових закладів, установ, які беруть участь у бойових діях, здійснюють бойові завдання, без отримання ними ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

"Тепер у медичних ротах та медичних пунктах батальйонів на територіях, де ведуться бойові дії, буде достатньо лише подати відповідну декларацію про провадження господарської діяльності. Таким чином, медики звільняються від обов’язку довготривалого та складного оформлення ліцензії», – сказала Калмикова.

  • Нині уряд ухвалив ще одне важливе рішення, яке стосується військкоматів. Він дозволив їм працювати цілодобово.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies