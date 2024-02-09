Бійці об’єднаної штурмової бригади "Лють" опублікували відеозвернення із закликом до поліцейських вступати до лав підрозділу.
"Колеги поліцейські! У складі бригади Нацполіції «Лють» вже майже рік ми виконуємо надскладні бойові задачі на фронті. Завзято нищать ворога слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, спецпризначенці поліції! За цей час ми переконали всіх, що поліція дійсно воює та змогли здобути успіх на певних ділянках фронту!
Навіть ті, хто долучився до бригади з цивільних професій, став поліцейським і склав Присягу на вірність нашій країні та Українському народові. Саме у цей відповідальний момент, коли напав ворог, ми повинні бути вірними, мужніми та хоробрими! Долучайтесь, чекаємо вас у бригаді! Давайте нищити ворога з усією нашою «Люттю»!", - йдеться у зверненні.
- 5 лютого в соцмережах поширили відео спецпризначенців поліції Дніпропетровщини, які відмовляються вступати до штурмової бригади Нацполіції "Лють".
- Після цього інциденту заступник голови НПУ Олександр Фацевич повідомив, що полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати, розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством.
- У січні 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" - це бригада Нацполіції «Лють», бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.
- У лютому минулого року три підрозділи Нацполіції повідомили, що об’єднуються в штурмову бригаду МВС "Лють".