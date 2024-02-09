Бійці об’єднаної штурмової бригади "Лють" опублікували відеозвернення із закликом до поліцейських вступати до лав підрозділу.

"Колеги поліцейські! У складі бригади Нацполіції «Лють» вже майже рік ми виконуємо надскладні бойові задачі на фронті. Завзято нищать ворога слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, спецпризначенці поліції! За цей час ми переконали всіх, що поліція дійсно воює та змогли здобути успіх на певних ділянках фронту!

Навіть ті, хто долучився до бригади з цивільних професій, став поліцейським і склав Присягу на вірність нашій країні та Українському народові. Саме у цей відповідальний момент, коли напав ворог, ми повинні бути вірними, мужніми та хоробрими! Долучайтесь, чекаємо вас у бригаді! Давайте нищити ворога з усією нашою «Люттю»!", - йдеться у зверненні.