Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
ГоловнаСуспільствоВійна

​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу

Військові нагадали, що вже рік у бригаді служать слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, та спецпризначенці поліції.

​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Фото: офіційна сторінка бригади "Лють"

Бійці об’єднаної штурмової бригади "Лють" опублікували відеозвернення із закликом до поліцейських вступати до лав підрозділу.

"Колеги поліцейські! У складі бригади Нацполіції «Лють» вже майже рік ми виконуємо надскладні бойові задачі на фронті. Завзято нищать ворога слідчі, оперативники, дільничні, патрульні, кінологи, спецпризначенці поліції! За цей час ми переконали всіх, що поліція дійсно воює та змогли здобути успіх на певних ділянках фронту!

Навіть ті, хто долучився до бригади з цивільних професій, став поліцейським і склав Присягу на вірність нашій країні та Українському народові. Саме у цей відповідальний момент, коли напав ворог, ми повинні бути вірними, мужніми та хоробрими! Долучайтесь, чекаємо вас у бригаді! Давайте нищити ворога з усією нашою «Люттю»!", - йдеться у зверненні.

  • 5 лютого в соцмережах поширили відео спецпризначенців поліції Дніпропетровщини, які відмовляються вступати до штурмової бригади Нацполіції "Лють".
  • Після цього інциденту заступник голови НПУ Олександр Фацевич повідомив, що полк поліції особливого призначення, члени якого відмовилися воювати, розформують, а спецпризначенців переведуть до "Люті" згідно із законодавством. 
  • У січні 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" - це бригада Нацполіції «Лють», бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.
  • У лютому минулого року три підрозділи Нацполіції повідомили, що об’єднуються в штурмову бригаду МВС "Лють".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies