Міжнародна робоча група представила Екологічний договір для України

Співголова Міжнародної робочої групи, ексвіцепремʼєр-міністерка та міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем передала Володимиру Зеленському під час зустрічі Екологічний договір для України, який містить 50 рекомендацій.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Презентація договору відбулася 9 лютого в Києві.

Очолюють робочу групу колишня Маргот Вальстрем і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

З боку Міжнародної робочої групи участь у зустрічі зі Зеленський також узяли віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, комісар Європейського Союзу з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, колишній член парламенту Аландських островів Саймон Холмстрьом і член парламенту Швеції Ребекка ле Муан.

Вальстрем зазначила, що, на її думку, рекомендації Екологічного договору допоможуть Україні та її громадянам у правильному зборі та підготовці доказової бази для відкриття кримінальних проваджень і в майбутньому – в отриманні репарацій за завдану довкіллю шкоду, а також у правильному розмінуванні територій, в екологічному відновленні та відбудові країни.

"Міжнародна спільнота повинна розуміти потреби України, повинна розуміти, що треба буде профінансувати це й допомогти з експертизою та іншими речами. У тому, що стосується втілення, ми будемо радо допомагати з тим, щоб перетворити це на реальність», – сказала колишня віцепрем’єр-міністерка Швеції.

Андрій Єрмак сказав, що рекомендації стануть основою для презентації на першому Глобальному саміті миру, завдяки їм світ отримає план дій у подібних ситуаціях, які дали б змогу оцінити збитки та отримати репарації за завдану довкіллю шкоду.

Вальстрем додала, що члени Міжнародної робочої групи можуть бути адвокатами України у світі й показувати приклади того, що може бути зроблено для відновлення екології в майбутньому.