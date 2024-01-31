Шмигаль: через російські злочини довкіллю завдано збитків на 2,2 трлн грн

Від початку вторгнення зафіксували майже 3,6 тисяч російських злочинів проти довкілля.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив із промовою на міжнародному довкіллєвому форумі "United for Nature. Agenda for Ukraine", де заявив, що Росія завдала українському довкіллю збитків на 2,2 трлн гривень.

"За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн", – заявив прем’єр.

За його словами, сотні тисяч квадратних кілометрів української землі є потенційно забрудненими мінами та снарядами.

"Принцип «росія заплатить» для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси рф на допомогу Україні", – наголосив Шмигаль.

Крім іншого, прем’єр зазначив, що цього року планують обстежити і очистити від небезпечних предметів понад 512 га земель.

"Торік ми повернули в експлуатацію понад 200 тис. га сільгоспземель. Для порівняння, це більш ніж дві площі нашої столиці Києва. А цього року маємо амбіцію обстежити і в разі потреби очистити понад 512 тис. га. Але мінна загроза існуватиме ще довгі роки", – відзначив очільник уряду.

Також Денис Шмигаль повідомив, що уряд продовжує долати наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. "Виділено мільярди гривень, збудовано нові водогони", – наголосив прем’єр.

За його словами, в України та партнерів є спільна мета – змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.