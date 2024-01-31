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До України прибула заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

Зокрема, Нуланд зустрінеться з вищим керівництвом країни.

До України прибула заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
Бріджит Брінк і Вікторія Нуланд, Київ, 31 січня 2024
Фото: Twitter/Bridget A. Brink

До України прибула заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. 

“Вітаю з поверненням в Україну Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”, – написала Брінк.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Нуланд заявила, що після війни Україна повинна мати армію, яка не допустить повторного вторгнення Росії. Також вона сказала, що Україні потрібна складна протиповітряна оборона і набагато сильніша охорона кордонів.

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