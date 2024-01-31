До України прибула заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

До України прибула заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Вітаю з поверненням в Україну Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”, – написала Брінк.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Нуланд заявила, що після війни Україна повинна мати армію, яка не допустить повторного вторгнення Росії. Також вона сказала, що Україні потрібна складна протиповітряна оборона і набагато сильніша охорона кордонів.