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Єрмак про вибори президента США: Його обирає американський народ, який також підтримує Україну

"Думаю, це впливатиме на політику США", - додав глава Офісу Президента.

Єрмак про вибори президента США: Його обирає американський народ, який також підтримує Україну
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Хто стане президентом США - вирішить американський народ, який також підтримує Україну.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі із журналістами, у якій також взяв участь ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Хто буде президентом в США, - це виключне рішення американського народу. Але ми точно знаємо, що американський народ підтримує Україну. Думаю, це впливатиме на політику США … Це головне", - підкреслив керівник Офісу Президента.

Єрмак зазначив, що підтримка України також зберігається в обох партій американського Конгресу. "Це дуже важливо", - додав Єрмак.

Андерс Фог Расмуссен зауважив, що "попри позицію Трампа, більшість республіканців залишається прихильною Україні та надання їй допомоги". 

"Я зустрічався з представниками двох партій в США. Значна частина підтримують допомогу", - сказав колишній очільник НАТО.

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявляв, що республіканці та демократи у Конгресі підтримують Україну.
  • Тим часом в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів.
  • Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.
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