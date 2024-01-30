Єрмак про вибори президента США: Його обирає американський народ, який також підтримує Україну

"Думаю, це впливатиме на політику США", - додав глава Офісу Президента.

Хто стане президентом США - вирішить американський народ, який також підтримує Україну.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі із журналістами, у якій також взяв участь ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Хто буде президентом в США, - це виключне рішення американського народу. Але ми точно знаємо, що американський народ підтримує Україну. Думаю, це впливатиме на політику США … Це головне", - підкреслив керівник Офісу Президента.

Єрмак зазначив, що підтримка України також зберігається в обох партій американського Конгресу. "Це дуже важливо", - додав Єрмак.

Андерс Фог Расмуссен зауважив, що "попри позицію Трампа, більшість республіканців залишається прихильною Україні та надання їй допомоги".

"Я зустрічався з представниками двох партій в США. Значна частина підтримують допомогу", - сказав колишній очільник НАТО.