Єрмак про вибори президента США: Його обирає американський народ, який також підтримує Україну

Хто стане президентом США - вирішить американський народ, який також підтримує Україну.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі із журналістами, у якій також взяв участь ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Хто буде президентом в США, - це виключне рішення американського народу. Але ми точно знаємо, що американський народ підтримує Україну. Думаю, це впливатиме на політику США … Це головне", - підкреслив керівник Офісу Президента.
Єрмак зазначив, що підтримка України також зберігається в обох партій американського Конгресу. "Це дуже важливо", - додав Єрмак.
Андерс Фог Расмуссен зауважив, що "попри позицію Трампа, більшість республіканців залишається прихильною Україні та надання їй допомоги".
"Я зустрічався з представниками двох партій в США. Значна частина підтримують допомогу", - сказав колишній очільник НАТО.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявляв, що республіканці та демократи у Конгресі підтримують Україну.
- Тим часом в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні. Вона буде зосереджена не на відвоюванні захоплених РФ територій, а на відбитті нових російських наступів.
- Державний департамент США вважає, що українці можуть зіштовхнутись з відчутними наслідками, якщо Конгрес надалі зволікатиме з рішенням про подальшу військову, економічну й гуманітарну підтримку України.