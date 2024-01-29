Дмитро Кулеба: МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин

Під егідою Міністерства закордонних справ України утворять спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді, передає "Європейська правда".

За словами Кулеби, значну частину зустрічі приділити темі нацменшин. Сійярто озвучив перелік питань, які цікавлять угорську сторону.

"Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність", – розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС. Тепер же є бажання проводити цю дискусію на двосторонньому рівні, аби "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

Позиція Угорщини щодо прав нацменшин в Україні