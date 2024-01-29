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Дмитро Кулеба: МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин

Через 10 днів комісія має представити результати роботи.

Дмитро Кулеба: МЗС створить спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин
Угорська та українська делегації зустрілися в Ужгороді
Фото: Андрій Єрмак

Під егідою Міністерства закордонних справ України утворять спеціальну комісію, яка проаналізує пропозицію Угорщини щодо прав нацменшин.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді, передає "Європейська правда".

За словами Кулеби, значну частину зустрічі приділити темі нацменшин. Сійярто озвучив перелік питань, які цікавлять угорську сторону.

"Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність", – розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС. Тепер же є бажання проводити цю дискусію на двосторонньому рівні, аби "остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах усіх нацменшин".

Позиція Угорщини щодо прав нацменшин в Україні

  • Угорщина вважає, що права нацменшин в Україні порушують. Зокрема, йдеться про угорську меншину. Будапешт вимагає від Києва повернути угорцям Закарпаття права, які вони мали до 2015 року - мова йде про можливість для них навчатися та складати іспити угорською. 
  • У листопаді минулого року Україна передала Угорщині детальну дорожню карту щодо вирішення питання національної меншини.
  • У грудні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт 10288-1 про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.
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