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"Агенцію оборонних закупівель" очолила Марина Безрукова

У Міноборони також анонсували створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

"Агенцію оборонних закупівель" очолила Марина Безрукова
Нова директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова
Фото: Міністерство оборони

Марину Безрукову відповідним наказом Міноборони призначили директором державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель". 

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

"Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель". Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції", – зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами Кліменкова, Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. 

Безрукова зауважила, що Міноборони повинне робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. 

"Ефективні та прозорі закупівлі зброї – запорука національної безпеки, а транспарентність, цифровізація та нульова толерантність до корупції – основні принципи нашої роботи. Ми маємо робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ. Віддаючи перевагу передовим технологіям та постійно вдосконалюючи власний арсенал, ми суттєво покращимо оснащення наших військ", – підкреслила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

У Міноборони анонсували також створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

"Зміна очільника – перший крок до трансформації «Агенції оборонних закупівель». Наступний етап – створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня", – повідомили у Міноборони.

Хто така Марина Безрукова

  • Марина Безрукова – магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001)), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007)), магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020)).
  • Із січня 2017 року працювала в НЕК "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.
  • Марина Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка). 
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