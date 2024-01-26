Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації

Ймовірно, йдеться про Андрія Коваленка - заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Про це йдеться в указі № 29/2024 президента України Володимира Зеленського.

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