Президент України Володимир Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації.
Про це йдеться в указі № 29/2024 президента України Володимира Зеленського.
“Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації”, - йдеться в документі.
Ймовірно, йдеться про Андрія Коваленка - заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.
- З 19 серпня 2021 року виконував обов’язки керівника Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов, перший заступник керівника.
- 2 квітня 2021 року Володимир Зеленський призначив Поліну Лисенко керівником Центру протидії дезінформації. Вона була звільнена з посади у квітні 2023 року.