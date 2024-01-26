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Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації очолив Андрій Коваленко.

Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації
Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський призначив керівника Центру протидії дезінформації.

Про це йдеться в указі № 29/2024 президента України Володимира Зеленського.

“Призначити Коваленка Андрія Валерійовича керівником Центру протидії дезінформації”, - йдеться в документі.

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Ймовірно, йдеться про Андрія Коваленка - заступника керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

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