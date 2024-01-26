ЄС готує Орбану напередодні саміту “жорсткий меседж” щодо 50 млрд євро для України

Європейським країнам набридло, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує допомогу Україні й вони готують йому жорстке повідомлення напередодні саміту 1 лютого, пише Politico у своїй рубриці Brussels.Playbook.

Суть меседжа буде така: “припиніть блокування, інакше ми можемо розгорнути “дипломатичний ядерний варіант”, щоб позбавити вас права приймати рішення в ЄС”.

Йдеться про статтю 7 − положення в договорі ЄС, яке дозволяє країнам призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що країна серйозно та послідовно порушує фундаментальні принципи блоку.

“Якщо Орбан дійсно знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України, - ред.) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини її права голосу може стати реальним вибором”, − сказав європейський дипломат.

Видання додає − лідери ЄС налякані тим, що Угорщина “балансує на межі” після останнього засідання Європейської ради в грудні, де Орбан блокував 50 мільярдів євро та майже зірвав плани щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

“Чому ми повинні турбуватися про те, щоб зберегти чиєсь обличчя? Ми повинні бути трохи сильнішими”, − сказав інший дипломат.

Хоча Будапешт, безумовно, змінив тон, відразу застосувати “важкі аргументи” готові не всі. Деякі країни працюють над тим, щоб уникнути загострення ситуації.

У грудні президент Франції Еммануель Макрон запросив Орбана на вечерю в Парижі, і, за словами кількох французьких дипломатів, протягом останніх тижнів французькі посадовці почали таємно відвідали Будапешт, намагаючись спробувати налагодити стосунки.

Фото: EPA/UPG