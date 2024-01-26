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Вимога партнерів по НАТО: хочете в Альянс – вступайте до ЄС, – Корнієнко

 Він зазначив, що запрошення до НАТО – політичний процес.

Вимога партнерів по НАТО: хочете в Альянс – вступайте до ЄС, – Корнієнко
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Україна за рік прогресу на шляху до вступу до Євросоюзу показала, щоб політиків є "червоні лінії", пов'язані з великою метою, яка може бути більшою ніж політичні локальні інтереси. Однак треба розуміти, що для вступу до НАТО немає семи умов, які висували Україні в Брюсселі для отримання запрошення в ЄС. 

Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав під час панельної дискусії «2024: сценарії для країни», організованої LB.ua та EFI Group в рамках проєкту "Нова країна". Він зазначив, що запрошення до НАТО – політичний процес.

"Є вимога партнерів, що якщо ви хочете в НАТО – ви маєте вступати в ЄС. Дуже примітивно сформулював, але. Немає окремого треку по НАТО. Є три закони якісь секторальні в сфері нацбезпеки, але це дуже технічні речі", – сказав він.

Нині однією з вимог, яка була закладена і в сім вимог від ЄС, і в побажання МВФ і Світовий банк для наступного траншу – це законопроєкт про корпоративне управління 5599. 

"Виходячи з цифри п'ять можна зрозуміти, що він був зареєстрований бозна-коли в 2020 році. Пройшов перше читання, потім та опинилося якимось дивним чином 2,5 тисячі правок від депутатів, афільованим з фінансовими групами", – сказав він. 

Корнієнко додав, що буде багато законопроєктів, зокрема технічних, з якими "рядовим депутатам" буде важко розібратися.

"Багато маніпуляцій, медіа, фейсбук, телеграм і так далі. У нас там на столі зараз знову якісь зміни в історію з Нацкомісією про цінні папери – довга абревіатура, я навіть не можу запам'ятати. В цьому, чесно, розбираються в залі три людини. Ну камон. Це дуже якісь глибокі речі, специфічні. Але треба розібратися, проголосувати", – сказав він.

Вступ України до НАТО

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