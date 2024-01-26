Вимога партнерів по НАТО: хочете в Альянс – вступайте до ЄС, – Корнієнко

Україна за рік прогресу на шляху до вступу до Євросоюзу показала, щоб політиків є "червоні лінії", пов'язані з великою метою, яка може бути більшою ніж політичні локальні інтереси. Однак треба розуміти, що для вступу до НАТО немає семи умов, які висували Україні в Брюсселі для отримання запрошення в ЄС.
Про це перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав під час панельної дискусії «2024: сценарії для країни», організованої LB.ua та EFI Group в рамках проєкту "Нова країна". Він зазначив, що запрошення до НАТО – політичний процес.
"Є вимога партнерів, що якщо ви хочете в НАТО – ви маєте вступати в ЄС. Дуже примітивно сформулював, але. Немає окремого треку по НАТО. Є три закони якісь секторальні в сфері нацбезпеки, але це дуже технічні речі", – сказав він.
Нині однією з вимог, яка була закладена і в сім вимог від ЄС, і в побажання МВФ і Світовий банк для наступного траншу – це законопроєкт про корпоративне управління 5599.
"Виходячи з цифри п'ять можна зрозуміти, що він був зареєстрований бозна-коли в 2020 році. Пройшов перше читання, потім та опинилося якимось дивним чином 2,5 тисячі правок від депутатів, афільованим з фінансовими групами", – сказав він.
Корнієнко додав, що буде багато законопроєктів, зокрема технічних, з якими "рядовим депутатам" буде важко розібратися.
"Багато маніпуляцій, медіа, фейсбук, телеграм і так далі. У нас там на столі зараз знову якісь зміни в історію з Нацкомісією про цінні папери – довга абревіатура, я навіть не можу запам'ятати. В цьому, чесно, розбираються в залі три людини. Ну камон. Це дуже якісь глибокі речі, специфічні. Але треба розібратися, проголосувати", – сказав він.
Вступ України до НАТО
- Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року. Однак, генерал армії США Бен Годжес налаштований не оптимістично щодо запрошення України в Альянс під час цього саміту.
- Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ перед вступом. Зокрема, Україна бере зобов'язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, в тому числі системи управління військами. Київ зобов'язався також ухвалити низку законів, зокрема антикорупційні. Має бути проведена боротьба з корупцією у військових закупівлях.
- У листопаді минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Однак, він зазначав, що повне членство під час війни неможливе.
- Керівник апарату генсека НАТО Стіан Єнссен в ході публічної дискусії в місті Арендаль припустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на частину своєї території. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.
- У МЗС України назвали це неприйнятним.
- Також ексгенсек НАТО Расмуссен виступив із пропозицією щодо приєднання України до Північноатлантичного Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. На його погляд, часткове членство України попередило б Росію, що вона не може зупинити приєднання України до альянсу.
- Зеленський називав маячнею ідею взяти до НАТО частину України.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна не може вступити до НАТО до завершення війни з Росією, проте розпочати процедуру можна було б вже зараз.