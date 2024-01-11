Україна заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року, – Зеленський

Глава держави вважає, що це буде найкращими гарантіями безпеки. Крім того, таким чином Україна посилить східний флаг НАТО.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні влітку цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що Україна, як ніхто, заслуговує. По-перше, в Україні сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з військовим досвідом: не теорією, а практикою. Армія, яка використовувала натовську зброю під час війни на полі бою, а не лише на військових тренуваннях", - сказав він на пресконференції в Таллінні в четвер.

"Ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо про складнощі на полі бою в будь-який період року. На жаль, цей досвід - це життя людей. Утім, це факт. Тому, коли ми говоримо про нашу армію або сумісність із натовськими стандартами, я бачу, що ми абсолютно готові", - зазначив Зеленський.

Це буде, додав президент, найкращими гарантіями безпеки для України, що не буде повернення російської агресії.

"Це дуже довгий процес, і зрозуміло, що Україна не буде приєднуватися до НАТО наступного дня після закінчення війни. Це займе трохи довше часу, але історія показує нам, що буферні зони не працюють. Це означає те, що для країн, які вирішили стати демократичними і хочуть захистити себе, для них немає іншої альтернативи, крім НАТО", - сказав президент Естонії Алар Каріс.