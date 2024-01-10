В Раді блокували трибуну з вимогою поставити на голосування постанову про Безуглу, але засідання закрили

Деякі народні депутати з різних партій блокували трибуну парламенту з вимогою поставити на голосування постанову щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Однак засідання закрили без розгляду цього питання.

Про блокування повідомили нардепи в соцмережах. Ярослав Железняк опублікував фото зі скупченням парламентарів довкола спікера Руслана Стефанчука.

Серед тих, хто блокував, були депутати "Євросолідарності" та однопартійці Безуглої зі "Слуги народу".

"Аби не виносити в залу постанову про відкликання Безуглої, Стефанчук закрив пленарне засідання. Безугла обʼєднала залу. «ЄС», група Разумкова, частина Слуг, Голосу, Батьківщини вимагали її відкликання", – повідомила Ірина Геращенко.

За словами Железняка, звільнення Безуглої – не єдине питання, яке не встигли розглянути до закриття засідання.

На сьогоднішньому засіданні Стефанчук відмовився винести на пленарне засідання постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки і оборони.

Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання