В Раді блокували трибуну з вимогою поставити на голосування постанову про Безуглу, але засідання закрили

Деякі народні депутати з різних партій блокували трибуну парламенту з вимогою поставити на голосування постанову щодо звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Однак засідання закрили без розгляду цього питання.
Про блокування повідомили нардепи в соцмережах. Ярослав Железняк опублікував фото зі скупченням парламентарів довкола спікера Руслана Стефанчука.
Серед тих, хто блокував, були депутати "Євросолідарності" та однопартійці Безуглої зі "Слуги народу".
"Аби не виносити в залу постанову про відкликання Безуглої, Стефанчук закрив пленарне засідання. Безугла обʼєднала залу. «ЄС», група Разумкова, частина Слуг, Голосу, Батьківщини вимагали її відкликання", – повідомила Ірина Геращенко.
За словами Железняка, звільнення Безуглої – не єдине питання, яке не встигли розглянути до закриття засідання.
На сьогоднішньому засіданні Стефанчук відмовився винести на пленарне засідання постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки і оборони.
Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання
- Марьяна Безугла публічно критикувала Головкома Валерія Залужного, що своєю чергою викликало обурення суспільства та критику з боку її колег по парламенту. Однак виключити її з комітету пропонували ще до цього. 28 лютого 2023 Федір Веніславський подав проєкт постанови про виключення Безуглої зі складу Комітету нацбезпеки та оборони. Нардеп Веніславський вважає, що Безугла надала колегам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення". Він сказав, що депутатка "надала народним депутатам України – членам Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірну інформацію щодо попереднього узгодження нею особисто редакції підготовленого до другого читання тексту проекту Закону 4210 з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, про що свідчить аудіозапис засідання Комітету. При цьому жодних документів у підтвердження цієї інформації членам Комітету надано не було". Сама ж Безугла пов'язала це з тиском на неї через її ініціативу щодо виключення з комітету Льовочкіна.
- На тлі частих дописів Безуглої про Залужного деякі її однопартійці зареєстрували у Раді постанову щодо відкликання з посади заступника голови оборонного комітету. Депутатці закидають дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік. Безуглу критикували і за її пости з позицій українських військових, які вона викладала в соцмережах.
- Що не так із заявами Мар'яни Безуглої, читайте у матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".
- Президент Зеленський на річній пресконференції сказав, що "щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".
- 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.