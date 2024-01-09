Зеленський і прем'єр Бельгії обговорили важливість розблокування 50 млрд євро допомоги від ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський привітав Бельгію з початком головування у Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що за підтримки партнера наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на шляху до вступу в ЄС.
Співрозмовники відзначили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро.
Також Зеленський розповів про нещодавні російські повітряні удари по українських містах і громадах і наголосив на необхідності подальшого зміцнення системи ППО України.
Йшлося і про двосторонню оборонну співпрацю, координацію європейської оборонної допомоги Україні та наступну зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів країн у Давосі, а також про підготовку глобального саміту миру.
Що відомо про фінансову допомогу від ЄС для України
- Єврокомісія запропонувала у червні цього року збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- Проти цієї ідеї виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС цього місяця Віктор Орбан заблокував виділення допомоги. Українське МЗС заявило же, що на саміті досягнули "принципового рішення" про надання Україні 50 млрд євро в рамках фонду Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Відповідне фінансування, пояснили у відомстві, нададуть після проходження всіх необхідних юридичних процедур
- За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, країни ЄС зберуться на ще один саміт, де розглянуть надання Україні коштів. Спершу терміном зібрання називали кінець січня. Згодом стало відомо, що саміт проведуть 1 лютого.