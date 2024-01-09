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Зеленський і прем'єр Бельгії обговорили важливість розблокування 50 млрд євро допомоги від ЄС

Йшлося і про двосторонню оборонну співпрацю та координацію європейської оборонної допомоги Україні.

Зеленський і прем'єр Бельгії обговорили важливість розблокування 50 млрд євро допомоги від ЄС
Александр Де Кроо і Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський привітав Бельгію з початком головування у Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що за підтримки партнера наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на шляху до вступу в ЄС.

Співрозмовники відзначили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро.

Також Зеленський розповів про нещодавні російські повітряні удари по українських містах і громадах і наголосив на необхідності подальшого зміцнення системи ППО України.

Йшлося і про двосторонню оборонну співпрацю, координацію європейської оборонної допомоги Україні та наступну зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів країн у Давосі, а також про підготовку глобального саміту миру.

Що відомо про фінансову допомогу від ЄС для України

  • Єврокомісія запропонувала у червні цього року збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • Проти цієї ідеї виступила Угорщина. Будапешт запропонував членам ЄС розділити пакет допомоги Україні і спершу надати тільки половину. На саміті ЄС цього місяця Віктор Орбан заблокував виділення допомоги. Українське МЗС заявило же, що на саміті досягнули "принципового рішення" про надання Україні 50 млрд євро в рамках фонду Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Відповідне фінансування, пояснили у відомстві, нададуть після проходження всіх необхідних юридичних процедур
  • За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, країни ЄС зберуться на ще один саміт, де розглянуть надання Україні коштів. Спершу терміном зібрання називали кінець січня. Згодом стало відомо, що саміт проведуть 1 лютого.
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