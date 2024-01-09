Зеленський і прем'єр Бельгії обговорили важливість розблокування 50 млрд євро допомоги від ЄС

Йшлося і про двосторонню оборонну співпрацю та координацію європейської оборонної допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський привітав Бельгію з початком головування у Раді Європейського Союзу та висловив сподівання, що за підтримки партнера наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на шляху до вступу в ЄС.

Співрозмовники відзначили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро.

Також Зеленський розповів про нещодавні російські повітряні удари по українських містах і громадах і наголосив на необхідності подальшого зміцнення системи ППО України.

Йшлося і про двосторонню оборонну співпрацю, координацію європейської оборонної допомоги Україні та наступну зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів країн у Давосі, а також про підготовку глобального саміту миру.

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